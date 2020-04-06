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Россия возобновила авиарейсы по вывозу своих граждан из зарубежных стран, в понедельник будут совершены первые два — Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Координационного совета правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

«По данным Координационного совета правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, с 6 апреля 2020 года Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. Сегодня будут совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород», — говорится в сообщении.

Информация о последующих рейсах, отметили в Совете, будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг gosuslugi.ru.

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