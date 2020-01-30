Россия приостановит грузовое железнодорожное сообщение с Китаем с 31 января, передает ТАСС со ссылкой на приказ РЖД.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в ночь с 31 января на 1 февраля будет приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем за исключением маршрута Москва — Пекин и Пекин — Москва.

Также было принято решение о закрытии границы России на Дальнем Востоке.

С 24 января были закрыты пункты пропуска на границах с Китаем в Благовещенске и Поярково (Амурская область), в Амурзете и Нижнеленинском (Еврейская автономная область), в Покровке Хабаровского края и пункты в Забайкальском и Приморском краях. Пункты должны были открыться в конце месяца, но теперь возобновление их работы отложат.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 170 человек, общее число заболевших в Китае превысило 7 700, а выздоровели уже 128 человек.

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