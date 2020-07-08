со ссылкой на главу российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

По его словам, террористы планируют обвинить официальный Дамаск в использовании химического оружия.

Контр-адмирал отметил, что боевики в лаборатории в городе Сармада изготовили не менее 15 самодельных взрывных устройств, начинив их неизвестными отравляющими веществами.

*Запрещенная в России террористическая организация.

В начале марта радио Sputnik сообщило, что в сирийском Идлибе нашли доказательства плана провокации боевиков с химоружием.

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