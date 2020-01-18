Россия не будет вступать в переговоры о возвращении культурных ценностей, перемещенных в осуществление компенсаторной реституции, поскольку они являются достоянием страны. Об этом 18 января заявил исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский.

«Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей». Этот вопрос для нас просто несуществующий», — приводит его слова «РИА Новости».

Мединский подчеркнул, что только Россия как собственник имеет право распоряжаться этими культурными ценностями.

Ранее, в этот же день, в министерстве иностранных дел Польши заявили о правах на ряд предметов искусства, находящихся в России. Речь идет о таких картинах, как «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего.