в Миннеаполисе», – отмечается в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.
Он разъяснил, что посольство намерено добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав работников СМИ.
В свою очередь представитель МИД Мария Захарова уточнила, что ведомство вынуждено обратиться в международные организации с целью защитить права и свободы сотрудников прессы.
До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать любые случаи притеснения журналистов – со стороны правоохранительных органов или протестующих.
Ранее радио Sputnik сообщило, что в США полицейские атаковали журналистов Первого канала.
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