в Миннеаполисе», – отмечается в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.

Он разъяснил, что посольство намерено добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав работников СМИ.

В свою очередь представитель МИД Мария Захарова уточнила, что ведомство вынуждено обратиться в международные организации с целью защитить права и свободы сотрудников прессы.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать любые случаи притеснения журналистов – со стороны правоохранительных органов или протестующих.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США полицейские атаковали журналистов Первого канала.

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