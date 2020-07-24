Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, который показался выпускникам слишком сложным, будут трактовать в пользу ученика. Об этом заявила глава комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова, передает РИА Новости.

По ее словам, несмотря на то, что задания по химии не выходят за рамки школьной программы, в сложившейся ситуации «любые решения будут приниматься в пользу ребенка». Она также призвала дождаться публикации результатов экзамена, и только после этого делать выводы.

Ранее стало известно, что россияне создали сразу несколько петиций с требованием признать недействительными результаты ЕГЭ по химии в связи с повышенной сложностью заданий. Однако Рособрнадзор эти жалобы опроверг, отметив, что задания не выходят за рамки школьной программы. Там добавили, что сложные задания рассчитаны на учеников профильных классов.

16 июля сообщалось об учительнице химии Ольге Юмашевой из Красноярска, которая ради эксперимента сдала ЕГЭ вместе с учениками. Она также ужаснулась сложности заданий и едва успела написать экзамен в отведенное время. «Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я, по логике вещей, что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть — очень подковыристая, много подводных камней», — рассказала Юмашева.