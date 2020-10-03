Экологическая ситуация на Камчатке, где специалисты выявили загрязнение участков акватории Авачинского залива, находится под контролем, результаты анализа проб воды будут известны 5 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

«Ситуация [находится] под контролем федеральных и региональных властей. Специалисты Росприроднадзора взяли пробы, ждем результатов. Дополнительную информацию принимают от жителей местные власти и представители Росприроднадзора», — заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводятся в сообщении.

Как уточняет министерство, экологическая обстановка сейчас анализируется, создана рабочая группа.

«Пробы воды уже взяты. Результаты будут известны в понедельник, и мы сможем оценивать ситуацию, используя достоверные данные», — добавили в ведомстве.

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа, там же, по информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Позже фенол и нефтепродукты были выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива в Камчатском крае. Кроме того, факты гибели морских животных выявлены в Большой и Малой Лагерной бухтах и в бухте Бабья. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах массового выброса животных в регионе.