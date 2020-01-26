Арктический воздух принесет похолодание в Костромскую, Новгородскую, Нижегородскую, Кировскую и некоторые другие области на следующей неделе. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В тылу циклона, центр которого находится над северо-востоком Европейской части страны, будет вхождение арктического воздуха, и он начнет входить уже завтра [в понедельник], причем Петербург он почти не затронет, а вот в Коми, Архангельской, Новгородской областях уже завтра будет и минус 15, и минус 20», — сказал собеседник агентства.

Вильфанд отметил, что зона влияния арктического воздуха будет разрастаться, и во вторник похолодание придет также в Костромскую, Нижегородскую, Кировскую область.

«Там морозы уже будут 25-27 градусов. И это связано с тем, что зона вхождения холодных масс будет очень резкой», — пояснил он.

Холодная погода будет также в Поволжье и на Урале в течение всей недели, а к концу недели похолодание доберется и до юго-запада Сибири.

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