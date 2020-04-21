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Режиссёр Иван Щеголев, известный по работе над сериалами «Морозова», «Карпов» и другими, скончался из-за болезни, вызванной заражением COVID-19, сообщает РИА Новости. Кинодеятелю было 59 лет.

Известный актер умер после заражения коронавирусом

О кончине режиссера сообщили сотрудники Союза кинематографистов. Они отметили, что Щеголева не стало 20 апреля.

«За свою жизнь в профессии Иван Щеголев успел сделать немало. Он много и успешно работал в кино и на телевидении, и в планах его тоже было много интересных проектов», — говорится в сообщении.

По словам продюсера сериала «Морозова» Ефима Люблинского, смерть режиссера наступила в связи с осложнениями, вызванными заражением коронавирусом. Он также подчеркнул, что последние два дня своей жизни Щеголев находился в крайне тяжелом состоянии.

Иван Щеголев являлся выпускником Щукинского театрального училища, которое он окончил в 1984 году. Его режиссерская карьера началась в 1992 году со съёмок кинофильма «Бабник-2». В 1993 году вышел его второй фильм — «Американскиий дедушка» с участием Евгения Леонова.

В 2000-х годах Щеголев стал одним из самых востребованных отечественных сериальных режиссеров. В его послужном списке постановка таких работ как, «Морозова», «Лесник. Своя земля», «Кошмар на улице Цветочная», «Мытари», «Лекарь», «Деньги», «Карпов. Сезон третий», «Игра. Реванш», «Судебная ошибка», «Этаж», «Супруги», «Хозяин», «Преступление будет раскрыто», «Последняя мишень», «Шахматы — опасная игра» и других.

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