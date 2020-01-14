Сегодня утром стало известно, что известный кинорежиссер Сергей Соловьев перенес экстренную операцию.

Соловьев пожаловался врачам на сильную боль в левой голени. Его доставили в больницу на полную диагностику и обнаружили инфильтрат нижних конечностей. Так как режиссер страдает диабетом, то его диагноз сильно усложнял ситуацию.

Врачи приняли решение не рисковать и провели срочную операцию. На данный момент известно, что хирургическое вмешательство прошло успешно, сейчас режиссер находится в реанимации под пристальным присмотром медиков. Если не будет никаких осложнений, то совсем скоро его переведут в обычную палату, сообщает Мэш.

Сергей Соловьев снял такие известные фильмы, как «Три сестры», «Асса», «Дом под звездным небом».

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