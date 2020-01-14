Режиссеру фильмов «Асса» и «Три сестры» Сергею Соловьеву сделали экстренную операцию, он находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, Соловьева привезли в больницу с жалобами на сильную боль в левой голени, врачи диагностировали у режиссера инфильтрат нижних конечностей и провели операцию.
Сейчас режиссер в реанимации, отмечается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее в больницу обратилась актриса Людмила Максакова. Врачи диагностировали у нее глаукому и приняли решение о госпитализации.
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