Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы. Об этом сообщили журналистам ТАСС в понедельник, 20 января.

«Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем», — рассказали источники в окружении режиссера.

По неподтвержденной информации СМИ, у Соловьева ишемический инсульт.

14 января уже появлялась информация об экстренной операции, которую провели Соловьеву. Тогда представители режиссера опровергли эти сообщения, но подтвердили, что он находился в больнице.

Сергею Соловьеву 75 лет. Он — лауреат премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР, народный артист России. Среди наиболее известных работ режиссера — фильмы «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Анна Каренина».