Режиссер и сценарист Егор Кончаловский поделился воспоминаниями о службе в армии — кавалерийском полку при киностудии «Мосфильм» в годы СССР. За годы, проведенные в армии, Кончаловский успел научиться есть за 30 секунд и познал другие особенности службы в советское время.

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«У меня первые полгода был завтрак — 15 секунд, обед — 30 секунд и ужин — 30 секунд», — рассказал телеканалу «Звезда» Кончаловский. По его словам, вместе с сослуживцами во время обеда они второе блюдо вывали в суп, а сверху выливали компот. Полученную массу солдаты съедали в несколько больших ложек, после чего сразу же убегали.

Главным атрибутом военной формы был белоснежный воротничок, который показывал чистоту солдат. Как заявил Кончаловский, в армии было не важно, чистая ли у солдата шея — гораздо важнее было то, чистый ли воротничок.

По воспоминаниям режиссера, во время увольнения его сослуживец из кавалерийского полка собрался в соседний дом к девушке. Идти ему пришлось с лошадью. «На седьмой этаж лошадь повел с собой, и она застряла на лестничной клетке», — рассказал Кончаловский. Тогда, по его словам, с третьего этажа лошадь выгружали в сетке — примерно в том же виде, как коров грузят на корабли.

Одной из главных проблем в армии была дедовщина. «Молодые совсем до полугода службы — это „духи“. Потом „солобоны“, „черпаки“, до двух лет — „деды“. А после того, как приказ выходил, еще люди там месяц-два оставались в армии, „дембеля“», — рассказал режиссер. По его словам, «духи» в армии голодали, а «солобонам» доставалось совсем немного еды. «Черпаки», по словам Кончаловского, ели нормально, а «деды» питались только коржиками и какао.

Ранее звезды российской эстрады, музыканты и художники поделились своими впечатлениями об армии с URA.RU. В их прошлом — ловля белок, сжигание картин, запуск ракет и возможное участие в войне в Афганистане.

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