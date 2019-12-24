Российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, которая была госпитализирована в реанимацию, впала в кому, сообщает 24 декабря РЕН-ТВ.

По данным телеканала, ранее 86-летняя Волчек вызывала скорую и жаловалась на боли в груди.

Ситуацию также прокомментировала ее помощница Розанна.

«Она заболела. Подробности потом скажут. Я подробности не знаю», — сказала помощница.

Ранее стало известно, что Галина Волчек попала в реанимацию.

Галина Волчек — одна из сооснователей театра «Современник», созданного в 1956 году. Она пришла туда как актриса, в начале 1960-х стала ставить спектакли. С 1971 года она стала его главным режиссером, с 1989 года — художественным руководителем.