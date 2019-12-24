Российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек попала в реанимацию. Об этом 24 декабря сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, 86-летняя Волчек находится в коме.

16 июня сообщалось о госпитализации Волчек. По словам источника, близкого к департаменту здравоохранения, она перенесла операцию. Тогда источник РБК рассказал, что режиссер находится в Центре хирургии имени Вишневского. Помощник режиссера по литературной части в «Современнике» Евгения Кузнецова заявила, что речь идет о плановом обследовании.

Галина Волчек — одна из сооснователей театра «Современник», созданного в 1956 году. Она пришла туда как актриса, в начале 1960-х стала ставить спектакли. С 1971 года она стала его главным режиссером, с 1989 года — художественным руководителем.