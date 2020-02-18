На заседании комитета Госдумы по культуре кинорежиссер Владимир Бортко попросил у Министерства культуры России помочь найти 800 миллионов рублей на съемки фильма о Наполеоне. Об этом сообщает Daily Storm во вторник, 18 февраля.

Кинематографист обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой и рассказал, что полтора года не может найти средства на реализацию проекта.

«Помогите Христа ради!» — сказал Бортко.

Министр культуры призналась, что 800 миллионов — это большая сумма, однако пообещала, что подумает над решением проблемы.

Уточняется, что речь идет о картине «Александр и Наполеон», в которой сравнят двух императоров, а также покажут основные сражения Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии.

Владимир Бортко наиболее известен благодаря фильму «Собачье сердце», который снял в 1988 году. Режиссер также создал сериалы «Идиот», «Мастер и Маргарита» и «Бандитский Петербург 2: Адвокат».

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