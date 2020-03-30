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Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики. Об этом сообщила журналистам по видеоконференцсвязи заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

«С 30 марта 2020 года в Республике Татарстан для всех граждан старше 65 лет есть правило самоизоляции. И покидать место самоизоляции не желательно, не рекомендуется, только в случае, если есть прямая угроза жизни и здоровью. Данный режим самоизоляции распространяется на всех жителей Республики Татарстан», — сказала она.

Как уточнила Фазлеева, это новая мера, которая вводится, становится более жесткой, более сложной для жителей республики. Она попросила принять эту меру, поскольку "режим самоизоляции является лучшим способом предотвращения заражения коронавирусной инфекцией".

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