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Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции. Текст документа опубликован на сайте администрации региона.
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Жителям регионов запрещается покидать дома за исключением ряда случаев.
«Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена», — говорится в тексте указа.
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