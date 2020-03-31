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Губернатор Смоленской области Алексей Островский во вторник подписал указ, которым в регионе вводится режим самоизоляции. Текст документа опубликован на сайте администрации региона.

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Жителям регионов запрещается покидать дома за исключением ряда случаев.

«Обязать граждан не покидать места проживания (пребывания) за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена», — говорится в тексте указа.

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