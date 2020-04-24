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Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин. Послабления должны действовать и для людей с хроническими заболеваниями.

Без движения и кислорода у указанных категорий могут обостриться другие болезни и связанные с ними последствия. Для прогулок следует открыть скверы, приводит слова врача-инфекциониста Евгения Тимакова ТАСС. При этом надо будет соблюдать социальную дистанцию.

Вполне возможен какой-то определённый график для введения прогулок, чтобы люди могли выходить гулять в определённые часы. Но при этом лифты нужно будет обеспечить антисептиками, людей надо будет обязать соблюдать масочный режим.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скачок числа заразившихся коронавирусом произойдёт в РФ на следующей неделе. Такое мнение озвучил главврач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

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