В Приморье в районах Хасанский и Октябрьский, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, в воскресенье ввели режим ЧС. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье, 2 февраля.

Решение о возможном введении режима ЧС в Пограничном районе края примут в понедельник, 3 февраля, на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Граждане Китая прошли все необходимые обследования, подозрения на инфекцию не обнаружено. Однако, как и положено, пациенты останутся в пункте на время инкубационного периода, длящегося 14 дней», — приводит сайт слова главы района Олега Александрова.

В Артемовском городском округе не вводили режим ЧС, но там работает один карантинный пункт.

Также изоляционные пункты работают в Октябрьском и Пограничном районах. В Хасанском районе такой медпункт откроют 3 февраля.

«Медики встречают таких пассажиров уже в аэропорту, на автомобильных и железнодорожных вокзалах Приморья», — отмечается в сообщении. Россиян начали вывозить из Китая через пункты пропуска в Приморье и Приамурье.

В Пограничном районе в карантинном пункте находятся три китайца, у них не нашли вирусной пневмонии, но они останутся под наблюдением на время инкубационного периода — 14 дней.

Ранее 2 февраля правительство внесло коронавирус 2019-nCoV в список заболеваний, которые опасны для окружающих.

Минобороны России создало 1 февраля авиагруппу для эвакуации россиян из КНР. В операции примут участие самолеты авиационной дивизии особого назначения отечественных Воздушно-космических сил. В Кремле уточнили, что эвакуация начнется 3–4 февраля.

31 января стало известно о первых двух зафиксированных в России случаях заражения новым типом коронавируса. Оба пациента являются гражданами Китая: один из них находится в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. По информации Роспотребнадзора, зараженные находятся в боксированных отделениях инфекционных больниц, их состояние удовлетворительное.

На следующий день россиян начали вывозить из Китая через пункты пропуска в Приморье и Приамурье. По данным на 2 февраля, через временные коридоры за два дня в этом регионе вывезли 90 человек.