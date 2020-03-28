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Режим чрезвычайной ситуации введён в Элисте из-за коронавируса. Указ подписал глава Калмыкии.

Согласно документу, в регионе закроются все развлекательные учреждения, а также пункты общественного питания. Исключение составят продуктовые магазины, аптеки и рынки.

Губернатор Дмитрий Трапезников обратился к гражданам с просьбой оставаться дома в режиме самоизоляции. Согласно его указу, с завтрашнего дня в Элисте и её пригороде приостановят пассажирские перевозки.

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