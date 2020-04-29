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Рособрнадзор принял решение перенести резервный срок написания школьниками итогового сочинения с 6 на 25 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Это сочинение является обязательным условием для допуска учеников 11-х классов к ЕГЭ. Решение было принято в связи с продлением нерабочих дней до 11 мая, передаёт ТАСС.

Таким образом, сочинение не может быть проведено 6 мая, так как президент РФ Владимир Путин объявил этот день нерабочим.

Рособрнадзор перенес резервный срок проведения итогового сочинения с 6 на 25 мая. Соответствующее разъяснительное письмо направлено в региональные органы управления образованием, — сообщили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что итоговое собеседование по русскому языку в девятых классах школы могут провести дистанционно. Его прохождение становится допуском школьника к сдаче основного госэкзамена (ОГЭ).

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