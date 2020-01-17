ВЦИОМ зафиксировал рост рейтинга оценки деятельности президента России Владимира Путина среди россиян после выступления с посланием Федеральному собранию. Об этом рассказал гендиректор компании Валерий Федоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, рост составил 3 процентных пункта.

«Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный», — приводит его слова «РИА Новости» в пятницу, 17 января.

Всероссийский опрос был проведен 16 января 2020 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет методом телефонного интервью.

Во время послания Федеральному собранию 15 января Путин предложил пакет конституционных изменений. Среди них — утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны, усиление ролей Конституционного суда России, Госсовета и губернаторов через официальное закрепление положений в Конституции. За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам.

В тот же день он объявил о создании группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Ее сопредседателями назначены глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, академик РАН Талия Хабриева.

Послание Путина Федеральному собранию прошло в центральном выставочном зале «Манеж» и длилось 1 час 12 минут. Данное обращение является шестнадцатым по счету. Традицию ежегодно выступать с посланием к Федеральному собранию заложил первый президент России Борис Ельцин в 1994 году.