В график вывозных чартеров на 12 апреля вошли рейсы в российские регионы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации 11 апреля.

«В график вывозных рейсов на 12 апреля включены два рейса из Сеула. Авиакомпания «Аврора» доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек. Планируется, что 12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией «Уральские авиалинии» в Россию вернутся 200 россиян», — говорится в сообщении.

Кроме того, на воскресенье запланирован рейс в Москву из Токио. Также сообщается, что 13 апреля «Аэрофлот» привезет в Москву около 500 россиян из Подгорицы и Мадрида.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что авиакомпания «Аврора» возьмет на себя организацию рейсов для вывоза граждан России из Сеула во Владивосток и Хабаровск.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек. Такие цифры 8 апреля привела пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран. Сейчас при вывозе применяется принцип «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Также на заседании обсудили возможность введения «цепочек развоза» пассажиров.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, 4 апреля. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.