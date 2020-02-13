Самолет российской авиакомпании Azur air, который должен был выполнять рейс ZF-777 Москва–Ла-Романа (Доминиканская Республика) задержали более чем на 13 часов «из соображений обеспечения безопасности полета». Об этом завила «РИА Новости» представитель перевозчика в четверг, 13 февраля.

«В настоящее время воздушное судно готово к полету, идет регистрация на рейс. Из 531 пассажира 300 уже прошли регистрацию», — сказала представительница перевозчика. Она добавила, что вылет этого рейса запланирован в 15.00 мск.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам этого рейса за доставленные неудобства.

Лайнер должен был вылететь 13 февраля в 01.00 мск, следует из данных онлайн-табло Внуково.

Ранее в четверг телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, записанное одной из пассажирок данного рейса. По словам девушки за кадром, самолет AzurAir должен был вылететь в час ночи, но этого не произошло по техническим причинам. Пассажиров высадили из самолета и объявили о переносе времени. Людям пришлось ожидать информации в воздушной гавани.