Рейс из Занзибара вылетел в Москву после задержки в 18 часов. Об этом «РИА Новости» рассказали представители авиакомпании-перевозчика 17 февраля.

«Резервный самолёт вылетел в 3.30 мск со всеми пассажирами на борту», — сообщил собеседник агентства.

Согласно информации на онлайн-табло московского аэропорта «Внуково», самолет должен был вылететь в 9:30 утра в воскресенье.

«Для того чтобы сократить до минимума время подготовки обратного рейса в аэропорту Занзибара, воздушное судно было подготовлено к полету еще в Москве: была произведена уборка салона, в него загружено питание для пассажиров», — объяснили в авиакомпании.

Отмечается, что с пассажирами все время взаимодействовали представители туроператора и авиаперевозчика.

Ранее в этот же день сменивший курс самолет, следующий из Уфы в Пхукет, приземлился в Шереметьево.