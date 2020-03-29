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Рейды по проверке указа губернатора о соблюдении карантина пройдут в Иркутской области. Полиция, Роспотребнадзор, сотрудники администраций проверят, закрыты ли заведения общепита, развлекательные и спортцентры, учреждения торговли.

Заведения, которые будут проверяться, не работают с 30 марта по 3 апреля. С 19 марта в регионе переведены на дистанционное обучение студенты и школьники, закрыты учреждения культуры, отменены спортивные и просветительские мероприятия, сообщает пресс-служба правительства области.

На время карантина будут работать аптеки, продовольственные магазины и магазины промтоваров первой необходимости. Население будут информировать автомобили с громкоговорителями, которые будут ездить по улицам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иркутск сообщил о первом заболевшем коронавирусом. Это 62-летняя женщина, которая 17 марта вернулась из ОАЭ.

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