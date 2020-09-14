Евросоюз намерен отложить выдачу Великобритании разрешения продолжать клиринг торговых операций в евро после окончания переходного периода. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило в понедельник агентство Рейтер, которое связывает решение Брюсселя с планами британского правительства принять спорный законопроект о внутреннем рынке.

Как сообщает агентство, ранее Брюссель пообещал, что лондонские клиринговые компании получат временное право осуществлять операции в евро после того, как срок переходного периода после Brexit истечет. Ожидалось, что Еврокомиссия (ЕК) выдаст соответствующее разрешение в конце этой недели. Однако, по информации Рейтер, которую пока не подтвердили в ЕК, теперь это произойдет не ранее конца сентября. Причиной задержки мог стать острый конфликт между Лондоном и Брюсселем из-за представленного британским правительством на прошлой неделе билля о внутреннем рынке. В ЕС заявили о том, что британская сторона намерена нарушить условия соглашения о Brexit и пригрозили Лондону судебным разбирательством и санкциями, если текст предлагаемого закона не будет изменен до конца сентября.

Обслуживая клиентов из Евросоюза, Лондонская клиринговая палата ежедневно осуществляет клиринг деривативов в евро на 200 млрд долларов (около 90% от общего объема таких операций). Как отмечает Рейтер, уже долго обсуждающийся перенос центра осуществления клиринговых операций в евро из Лондона в другие европейские столицы будет сложной и затратной процедурой для финансовых институтов стран ЕС и вызовет тревогу на рынках.

Законопроект, ставший причиной обострения отношений между Лондоном и Брюсселем, призван регулировать торговые отношения между составными частями Соединенного Королевства с момента завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. В документе говорится, что некоторые из его положений «будут иметь силу, несмотря на несоответствие или несовместимость с международным или национальным правом». Речь идет об одном из основных пунктов сделки по Brexit — о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства королевства, но при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС. 10 сентября ЕК распространила коммюнике, пообещав «использовать средства правовой защиты», если Великобритания примет законопроект, который Лондон называет страховкой на случай провала торговых переговоров с ЕС и попыток Брюсселя радикально трактовать условия сделки о Brexit.