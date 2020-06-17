Ресурсы МИЦ «Известия» в мае снова возглавили рейтинг цитируемости СМИ по версии «Медиалогии».

Газета «Известия» по-прежнему с большим отрывом от конкурентов удерживает первое место среди федеральных газет. Индекс цитируемости издания составил 2 660,40. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 263,22) и «Ведомости» (ИЦ: 1 257,05). Самыми цитируемыми в мае стали материалы «Известий», посвященные пенсионным вопросам, пандемии и удаленной работе.

Телеканал РЕН ТВ занял второе место в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа. Индекс цитируемости телеканала увеличился почти в 1,3 раза по сравнению с апрелем и составил 449 425.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

МИЦ «Известия» — первый в России частный мультимедийный информационный центр. В состав МИЦ «Известия» входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал «Известия» (IZ.RU), газета «Известия», новостные службы телеканалов «РЕН ТВ», «Пятый канал», а также петербургский телеканал «78». МИЦ «Известия» является производителем и распространителем новостного контента в любом формате для ТВ, печати, Интернета, радио. Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» – более 50 млн человек, ТВ-аудитория – более 70 млн человек.