Республиканцы в сенате США представили законопроект об улучшении взаимоотношений полиции и общества, запрещающий удушающие приемы, нацеленный на улучшение качества подготовки полиции, сообщил автор законопроекта сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Законопроект получил название JUSTICE Act (Just and Unifying Solutions to Invigorate Communities Everywhere, JUSTICE Act – Справедливые и объединяющие решения для укрепления сообществ повсюду).

«Убийство Джорджа Флойда и его последствия дали ясно понять, что необходимо предпринимать меры для восстановления потерянного доверия между «цветными» сообществами (расовыми меньшинствами — ред.) и правоохранительными органами. Законопроект JUSTICE предусматривает умные и здравые шаги для решения этих проблем: от запрета удушающих приемов и расширения использования нагрудных камер до обеспечения большими ресурсами отделений полиции, лучшей подготовки офицеров полиции и более осмысленного приема на работу (в полицию — ред.)», — заявил Скотт, представляя законопроект. Как ожидается, данная инициатива станет основой для компромиссного закона, который должны одобрить обе палаты конгресса.

«Если наши друзья-демократы хотят издать закон, а не просто выступить с заявлением, они поддержат наш законопроект, и вместе мы попытаемся продвинуться вперед», — заявил в свою очередь, представляя законопроект, лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на улучшение взаимодействия между офицерами полиции и обществом. В частности, указ оговаривает, что полицейские не должны прибегать к удушающим приемам, кроме случаев, когда существует угроза их жизни, а также предусматривает создание единой базы данных дисциплинарных нарушений полицейскими. Трамп также сообщил, что его администрация изучает возможность принятия на вооружения полицейскими менее смертоносного оружия.

По городам США прокатилась волна протестов с требованиями реформирования полиции и решения расовых проблем после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, гибель которого была снята на видео прохожими, после того как полицейские коленом придавили его шею к земле. На видео мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Аналогичные инциденты происходили и ранее.

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Протесты в Нью-Йорке.

