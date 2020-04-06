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Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе была закрыта на карантин из-за подозрения на коронавирус у пяти врачей и двух пациентов. Об этом проинформировали в пресс-службе Минздрава Башкирии.

— У пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония, COVID-19 пока не подтвержден. Они направлены в инфекционную больницу для дообследования, — говорится в сообщении.

Из-за карантина приостановлен прием пациентов, но персонал продолжает работать. Проводится дезинфекция помещений больницы, передает РИА Новости.

В Башкирии, по последним данным, было выявлено 10 случаев заражения COVID-19, четыре человека выздоровели.

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