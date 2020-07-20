Как отметил американский дипломат, решение связано якобы с причастностью главы российского региона к «нарушениям прав человека».

«Это внесение связано с причастностью Кадырова к грубым нарушениям прав человека в Чеченской Республике. Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», – сказано в заявлении Помпео.

Он отметил, что попадание в перечень также касается супруги Кадырова Медни Кадыровй и его дочерей Айшат и Карины (она же Хадижат).

Внесение в «черный список» означает запрет на въезд в США. Ранее Кадыров уже был включен в санкционный список американского Минфина.

В начале года в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин отметил, что решение США долговременно сохранять санкции в отношении России следует рассматривать как признание Вашингтоном тупика в международных делах.

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