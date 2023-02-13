Белые кроссовки — это классический элемент обуви, и поверьте мне, у вас НИКОГДА не будет слишком много пар. Их можно увидеть в кафе, в спортзале, на подиумах и даже на красной дорожке. Они легко дополняют любой наряд и всегда создают ощущение прохлады и непринужденности в паре с нарядными вещами. От мешковатых джинсов до костюма босса — чистые белые кроссовки мгновенно поднимают весь образ, делая его свежим и модным.

Несмотря на то, что они сочетаются буквально со всем, все же есть несколько уникальных способов их носить. Вот несколько неординарных ращений для вашего образа с белыми кроссовками.

СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ

Хотя мы все отложили дальние перелеты на неопределенное время, ничто не говорит о шике аэропорта так, как пара треников и кроссовок. А еще лучше — тщательно подобранный спортивный костюм с толстыми носками и кроссовками. Это социально приемлемый эквивалент пижамы, которую можно надеть на улицу, и при этом выглядеть ухоженно.

Если вы идете по пути сочетания спортивных костюмов, набросьте сверху клетчатую рубашку или цветное пальто — это отличный способ разбить цветовую гамму. Для этого ансамбля подойдут любые кроссовки, независимо от того, хотите ли вы что-то яркое в качестве героя образа или сдержанное для более сдержанной атмосферы. На сайте итальянского бренда обуви Фаби вы можете купить кроссовки fabi , которые идеально подойдут под ваш образ.

МИНИ ШОРТЫ

Мини-шорты — это идеальный промежуточный вариант, когда вы хотите выглядеть так, как будто вы приложили усилия, не выходя за рамки. В то время как джинсовые шорты могут показаться слишком скромными, шорты из льна или хлопка с веселой цветовой гаммой можно наряжать как вверх, так и вниз, меняя несколько простых вещей.

Образ Эммы Чемберлен — неоспоримое доказательство того, что межсезонная одежда может быть элегантной и не требующей усилий. Пара мини-шорт с водолазкой с длинными рукавами и кроссовками на платформе — простой и стильный образ, в котором сочетаются предметы одежды, которыми вы, скорее всего, уже владеете.

ОБЛЕГАЮЩЕЕ ПЛАТЬЕ

Простое облегающее платье стало основным элементом весенне-летнего сезона, без которого многие не могут жить, но выбор подходящей обуви часто может вызвать стресс. Хотя пара каблуков кажется очевидным выбором, многие предпочитают отказаться от формального образа в пользу чего-то более повседневного, что может варьироваться от толстых, яркого цвета кроссовок на платформе до низких, сдержанных белых. В любом случае, здесь нет правильного или неправильного.

МИНИ-ЮБКА

Мини-юбка — идеальное дополнение к грубым кроссовкам, особенно в переходные сезоны, когда не слишком жарко, но и не слишком холодно. Если погода прохладная, сочетайте юбку с объемным джемпером или блейзером, а если теплее — с приталенным жилетом или свитшотом. Выберите пару кроссовок, который идеально дополнят ваш весенний образ на сайте итальянского магазина Obuvi-Barracuda.