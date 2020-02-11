С ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения, проведена беседа. Об этом ТАСС заявил директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев.

«Рамблер» писал, что ранее в Сети появилась запись, на которой ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время репортажа о повышении социальных выплат в России на три процента. Она также порадовалась, что запись велась не в прямом эфире.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — заявил Костылев.

Он также отметил, что решение о том, какие меры будут приняты в отношении ведущей, пока не принято.

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