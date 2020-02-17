Концертный директор рэпера Гуфа (Алексея Долматова) Эдгар Кеосаян заявил, что у музыканта сломаны ребра. По этой причине ближайшие выступления артиста решено отменить.

«Сломано два ребра. Бытовая травма», — рассказал Кеосаян в беседе с РЕН ТВ, пообещав, что концерты возобновятся 6 марта.

Ранее в этот же день издание Star Hit сообщило, что Гуф улетел в Таиланд, чтобы восстановиться после травмы.

21 января Гуф опроверг информацию о задержании за дебош в самолете — ранее СМИ сообщили о том, что рэпер, возвращаясь в Москву из Таиланда, был задержан в аэропорту Абу-Даби, где делал пересадку.