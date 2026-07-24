Досить часто в стоматологічній практиці виникають ситуації, коли лікар не маючи цільної клінічної картини, вагається з постановкою правильного діагнозу й вибором лікувальної терапії. В таких випадках без якісного, сучасного рентгенобладнання просто не обійтись. Саме за допомогою апаратної діагностики можна вчасно з’ясувати проблему, визначити патологію, призначити ефективне лікування.

Де придбати надійне рентгенологічне обладнання?

Сучасний ринок оснащення для стоматології пропонує безліч видів апаратної діагностики експертного класу. Але важливо знайти постачальника, який реалізує виключно сертифіковану продукцію, застосування якої не завдає шкоди пацієнтам та медперсоналу. Щоб не попасти на “гачок” недобросовісних продавців, краще одразу звертайтесь до професіоналів, наприклад, в компанію ТОВ “Комерційний відділ ІПСТ”. Тут в широкому асортименті представлене якісне медичне обладнання від відомих виробників. Вас приємно здивують не тільки адекватні ціни різноманітних інноваційних пристроїв, а й високий рівень обслуговування від першої консультації до сервісних послуг.

Що пропонує ІПСТ?

Компанія реалізує різноманітні рентгенівські дентологічні апарати:

Інтраоральні – застосовуються для зйомки одного чи двох зубів, важкодоступної ділянки, виявлення каріозного ураження на початковій стадії, допомагають ретельно обстежити кореневі канали, дають змогу бачити знімок лікарям та пацієнтам.

Візіографи – дають змогу виявляти дрібні патології, перетворюють випромінювання на цифрове фото, яке передається на монітор комп’ютера. У порівнянні з традиційним обладнанням, такий рентген у стоматолога мінімізує променеве навантаження за рахунок високої чутливості сенсора, створює чітку, контрастну картинку, допомагає оцінити стан ротової порожнини в реальному часі.

Портативні – компактні, легкі, мобільні пристрої значно спрощують процес діагностики, працюють від електромережі й акумуляторної батареї, дають змогу фотографувати щелепи й зуби під необхідним кутом.

Сканери фосфорних пластин – даний стоматологічний КТ забезпечує максимально точну діагностику, оперативне отримання рентгенограми.

Будь-яку модель рентгенобладнання можна встановити в стоматкабінеті, завдяки чому пацієнти обстежуються на місці без потреби переходити в інше приміщення.

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