Renault займется выпуском пикапов

Инженерные умы французского Renault трудятся над созданием полноценного пикапа.

Предполагается, что новый автомобиль сможет перевозить приблизительно 1000 кг груза и станет конкурентоспособным на автомобильном рынке машин данного типа.

Директор компании Renault по операциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Жиль Норман — сообщил, что создание первого за всю историю фирмы утилитарного автомобиля действительно имеет место быть.

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За основу будут брать существующую модель союза Renault-Nissan. Однако детальную информацию директор сообщить отказался. Несмотря на это, есть предположения, что имелся в виду Nissan Navara. Данные факты стали известны от автомобильного издания «Car Advice».

Автогигант Renault за время существования на рынке завоевал широкую аудиторию почитателей. Автомобили бренда успешно реализовывают во многих странах мира. Автолюбители, которые стали счастливыми обладателями авто от французского производителя, ухаживают за своим железным конем, как могут.

Меняют резину, делают тюнинг, покупают абразивную полироль для кузова, благодаря которой автомобиль, что называется, становится как новенький.

Абразивная полироль хороша и тем, что ее свойства в отличие от войсковой сохраняются длительное время.

Производство нового пикапа займет приблизительно 2 года. За это время будут добиваться максимальных отличий нового француза от пикапа Nissan. Со слов Жиль Нормана известно, что будет использоваться общая платформа, но не смотря на это стилистическое исполнение машин будет разная.

Предполагается, что француз возьмет у Nissan Navara модификацию двигателя. Если так, то пикап Renault получит новый мотор объемом 2,5 л., в бензиновом и дизельном исполнении.

Для справки, дизельный двигатель на Navara развивает до 188 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Местом производства французского пикапа ожидается Тайланд — тот же завод, где происходит сборка Navara. Основные покупатели предположительно будут являться: Северная Америка и Восточная Европа, включая Россию.