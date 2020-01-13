Российская актриса и режиссер Рената Литвинова, попавшая 12 января в ДТП в Москве, отправилась праздновать свой день рождения в ресторан.

Как пишет РЕН ТВ, артистку заметили в заведении «Доктор Живаго». При этом фотографироваться с поклонниками она отказалась. По словам Литвиновой, с ней «не всё в порядке».

Ранее, в воскресенье, на пешеходном переходе в центре Москвы Литвинову сбил Mercedes. Актриса покинула место ДТП самостоятельно, но позже обратилась за помощью к медикам. По ее словам, пришлось зашивать подбородок.

Находившаяся за рулем иномарки 28-летняя Ольга Чуйко была доставлена в отделение и оштрафована на 2 тыс. рублей.