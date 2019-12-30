Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет бои Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между действующим чемпионом россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, а также ирландским бойцом Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

19 января в прямом эфире телеканала состоится мега-противостояние Конора Макгрегора и Дональда Серроне, а 19 апреля — Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. «РЕН ТВ станет единственным федеральным каналом России, на котором можно будет увидеть эти бои абсолютно бесплатно», — отмечается в релизе, поступившем 30 декабря в «Известия».

Миллионы фанатов UFC получат уникальную возможность почувствовать себя рядом с октагоном и увидеть поединки бойцов одновременно со всем миром.

Бой 19 января в Лас-Вегасе станет громким возвращением Макгрегора в октагон. Если спортсмену удастся победить Серроне, то фанаты UFC получат шанс увидеть его реванш с Нурмагомедовым. Поединок в полусреднем весе пройдет в Лас-Вегасе.

19 апреля зрители РЕН ТВ смогут посмотреть прямую трансляцию из Бруклина, в рамках которой российский боец и действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выйдет против американца Тони Фергюсона. Это будет первый бой UFC с бойцами, у которых в арсенале имеется 12 побед подряд. Поединок называют «мечтой всех фанатов смешанных единоборств».

Макгрегор провел последний бой 6 октября 2018 года, когда в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе.

Нурмагомедов в сентябре защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде на турнире в Абу-Даби.

В октябре Макгрегор рассказал, кто, по его мнению, одержит победу в поединке между Хабибом и Фергюсоном.