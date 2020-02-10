Телеканал РЕН ТВ специально к 23 февраля приготовил для зрителей настоящую мужскую премьеру – спецпроект «Совбез». Ведущим программы выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новоселов. Зрители увидят 3 часа захватывающего проекта 21 февраля с 9:00.

Популярный спортсмен запомнился в Японии как «Безумный Макс», а в России его прозвали «Шатун». В «Совбезе» Максим Новоселов поделится своим опытом службы в ВДВ и работы инструктором ЧВК, лично протестирует легендарный танк «Армата», покажет славянскую технику борьбы на топорах и научит простейшим приемам самообороны. Зрители узнают о самых громких диверсиях современности и увидят коронные приемы диверсантов – ведущий «Совбеза» служил в ВДВ и знает о них не понаслышке. Как тренировались русские богатыри? Как Новоселову удалось устроить ЗОЖ-революцию в колонии? И какие приемы рукопашного боя помогут защититься даже без физической подготовки?

О чём думают мужчины, что им на самом деле интересно, какую информацию они ищут, но не могут найти – узнайте в новом спецпроекте РЕН ТВ.

10 февраля в 15:00 состоится прямой эфир с Максимом Новоселовым в официальной группе РЕН ТВ в социальной сети «Одноклассники».

Проект «Совбез» выйдет в эфир телеканала РЕН ТВ 21 февраля в 9:00.