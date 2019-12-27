Телеканал РЕН ТВ занял первое место в мужской аудитории и вышел на четвертое место среди всех телеканалов в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в «Известия» в пятницу, 27 декабря.

Согласно данным компании Mediascope, занимающейся медиаисследованиями, РЕН ТВ вышел на первое место среди зрителей-мужчин в возрасте 25–54 лет. «Среднегодовая доля среди сильного пола составила 8,9%. В Москве по этому показателю канал также занял первое место с долей 9,2%», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в российской столице РЕН ТВ обошел ТНТ и занял четвертую строчку рейтинга с долей 6,9%. «В 2019-м под руководством Владимира Тюлина был установлен исторический рекорд по среднегодовому показателю: доля составила 6,5%», — говорится в релизе.

Телеканалу удалось стать пятым по популярности среди вещателей России — как по целевой аудитории 25–54 лет, обойдя телеканал НТВ, так и по общей — «4+». В течение пяти лет доля зрителей РЕН ТВ непрерывно растет. За четыре года количество зрителей выросло на 29,6%.

Отмечается, что с учетом «существенного падения доли ключевых телевещателей», в 2019 году РЕН ТВ стал единственным каналом из первой шестерки в аудитории 25–54, который ведет общественно-политическое вещание, и при этом показал рост доли.

Также телеканал омолодил аудиторию: средний возраст его зрителя составляет 49 лет, что является минимальным показателем среди общественно-политических каналов.

В сентябре сообщалось, что, согласно рейтингу цитируемости федеральных СМИ компании «Медиалогия», по результатам августа, РЕН ТВ и «Известия» победили в двух категориях — ТВ-каналы и газеты.

За июнь РЕН ТВ установил исторический рекорд по просмотрам — 6,6%. Самым рейтинговым проектом стал первый сезон сериала HBO «Игра престолов».