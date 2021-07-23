Силовой агрегат, вне зависимости от типа, может развить максимальную мощность лишь в том случае, если он оборудован турбокомпрессором. Турбины эффективно работают как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. Турбокомпрессор работает в экстремальных условиях. Горячая часть турбины может нагреваться более 850 градусов, а ротор турбонаддува может вращаться с частотой более 200000 оборотов в минуту. Невзирая на тяжелейшие условия эксплуатации, турбокомпрессор может осилить пробег в 300000 км.

Признаки неисправности турбины

Редко случается, что турбокомпрессор моментально выходят из строя. Чаще всего турбонаддув теряет работоспособность постепенно, о чём говорят следующие симптомы:

Меняется звук работы турбокомпрессора. Турбина не создает достаточное давление, которое необходимо для максимальной отдачи мощности. Меняется цвет выхлопа. Увеличивается расход моторного масла. Заметно снижается динамика мотора.

Многие автовладельцы считают, что ремонт турбонаддува – несложная задача, и что можно обойтись банальной чисткой турбины и заменой расходных элементов. На самом деле ремонт турбины является ответственным мероприятием, от которого зависит как срок службы самого турбокомпрессора, так и силового агрегата в целом.

С чего начинается ремонт

Компания «Turbotechnic» занимается ремонтом и восстановлением турбокомпрессоров уже более 12 лет. Также фирма реализует по доступным ценам комплектующие для турбин. В ходе ремонта и обслуживания агрегатов используются только заводские или оригинальные запчасти, что позволяет вернуть турбокомпрессору то техническое состояние, в котором он находился при выходе с завода. Помимо этого компания «Turbotechnic» занимается ремонтом автомобилей, и все ремонтные работы производятся с использованием современного оборудования.

Ремонт турбокомпрессора в стенах компании «Turbotechnic» всегда начинается с диагностики агрегата. Турбонаддув диагностируется как визуально, так и при помощи компьютерного оборудования. Далее турбина осматривается опытным автомехаником, после чего турбокомпрессор снимается с двигателя. После этого агрегат повторно проходит визуальную диагностику, после чего производится дефектовка турбины. Для этого турбокомпрессор полностью разбирается, и определяется степень износа всех элементов агрегата. Ресурсные детали отправляются на реставрацию, а элементы, которые имеют критический износ, заменяются новыми компонентами.

В ходе проведения ремонтных работ специалисты компании «Turbotechnic» выполняют балансировку рабочего вала турбокомпрессора на специальном стенде, после чего вал балансируется вместе с крыльчаткой. Также проходит балансировку и картридж турбонаддува. После этого настраивается клапан избыточного давления, после чего регулируется геометрия рабочего колеса. После капитального ремонта турбина устанавливается на двигатель, где повторно проверяется её работоспособность.

Куда обратиться

Оформить заказ на ремонт турбины можно на сайте компании «Turbotechnic», воспользовавшись контактной информацией. Номера контактных телефонов расположены на главной странице сайта.