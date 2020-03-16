Плохое обслуживание тормозной системы не только сокращает срок службы и ухудшает эксплуатационные характеристики автомобиля, но и способствует несчастным случаям и травмам, а также смерти на дорогах в результате столкновения.

Тормозная система автомобиля одновременно сложна и удивительно проста в обслуживании. Чтобы не пришлось делать дорогостоящий ремонт тормозной системы , важно следить, чтобы все компоненты находились в исправном состоянии, были вовремя продиагностированы. К таким деталям относятся главный тормозной цилиндр и магистрали, колодки, суппорты и диски.

В руководстве по эксплуатации автомобиля должен быть рекомендован график ее технического обслуживания. Однако, хорошим правилом является проверка колодок через каждые 20 000 км и замена жидкости через каждые 40 000 км. Эти показатели зависят от типа автомобиля и стиля вождения. В хорошем автосервисе обязательно определят правильные расходники именно для вашего авто и выполнят любое другое, более сложное техническое обслуживание и ремонт.

Вот 5 советов для техобслуживания тормозной системы, которые помогут оставаться в безопасности на дорогах:

1. Проверка колодок и дисков

Тормозные колодки и диски являются точкой контакта между всей системой и шинами. Эти элементы разрушаются быстрее, чем другие компоненты, и требуют более частого технического обслуживания. Трение между дисками и колодками вызывает нагрев, и это тепло приводит к износу. Важно проверить качество и толщину колодок, чтобы удостовериться в достаточном сопротивлении.

Если обнаруживается необходимость дополнительно нажимать на педаль тормоза или чувствуется запах гари, или расстояние, которое необходимо пройти для остановки, резко увеличивается, возможно, пришло время проверить и заменить тормозные колодки и диски. Чтобы проверить эти компоненты самостоятельно, нужно снять колесо и оценить степень износа. Если износ или повреждения заметны невооруженным глазом, необходимо немедленно заменить их или отвезти в автосервис для ремонта.

2. Заменить тормозную жидкость

При нажатии на педаль тормоза давление возрастает и передается через тормозную жидкость от главного цилиндра через тормозные магистрали в суппорты, которые передают это усилие на колодки. Поэтому эта жидкость чрезвычайно важна, она является связующим звеном между водителем и тормозной системой автомобиля.

К сожалению, тормозная жидкость собирает влагу, которая может сильно повредить тормоза. Влага вызывает коррозию металлических компонентов, снижает температуру кипения и влияет на эффективность работы тормозов.

Жидкость необходимо проверять и менять каждые 40 000 км. Мутность или молочный цвет указывают на то, что ее необходимо менять.

3. Прокачка

Наряду с заменой тормозной жидкости целесообразно также прокачать тормоза для удаления избыточного воздуха. Когда небольшое количество воздуха попадает внутрь магистрали, это может снизить эффективность работы всей системы.

При продувке системы воздух из тормозной магистрали удаляется путем нажатия на педаль тормоза и регулировки клапана выпуска воздуха, и это следует делать каждые 2-3 года. Это можно сделать во время планового осмотра.

4. Замена или модернизация частей

Иногда может потребоваться замена некоторых элементов системы. Что заменить? Вентилируемые тормозные диски, которые более термостойкие, или переход на керамические колодки — они тише и производят меньше пыли.

Модернизация и замена деталей системы увеличит срок службы и производительность тормозов автомобиля.

5. Уход за системой

Одним из наиболее эффективных способов обеспечения работоспособности тормозов является забота о них.

Существует множество внешних факторов, которые способствуют их износу, например:

— Перевозка груза слишком большого веса,

— Ненужное, запоздалое или резкое торможение,

— Частая эксплуатация при высокой влажности.

Исправная тормозная система — это безопасность на дороге. Обеспечение безупречного ее функционирования необходимо для защиты самого водителя и его пассажиров, а также тех, кто находится вокруг. Своевременное обслуживание всех ее компонентов и избежание опасных режимов вождения гарантируют эффективную работу тормозов.