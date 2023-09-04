Независимо от бренда, модели и сферы использования, бытовая техника имеет свойство ломаться. Довольно часто, загрузив белье в барабан стиральной машины, она отказывается включаться или еще хуже, в процессе стирки происходят непредвиденные ситуации.

Специалисты https://kharkivservice.com.ua/ провели несколько параллелей и пришли к определенному выводу: как бы аккуратно не относились наши клиенты к бытовой технике, она перестает работать не из-за эксплуатационного срока, а по причине довольно банальных поломок.

Основные проблемы

Причин очень много: чаще всего это проблема со сливным баком, ремнем передач. Протечка стиральной машины, может доставить неприятности даже соседям живущим этажом ниже. Кроме этого можно выделить:

Барабан стиральной машинки перестал вращаться или издает непривычно громкий звук.

Дверца устройства заблокирована или не закрывается.

Отсутствие подачи воды. В баке ее слишком мало или вообще нет.

Сбой работы в нагревательном приборе (ТЭН) считается лидером в линейке неисправностей бытовой стиральной техники. Самостоятельно выйти из сложившейся ситуации не получится, особенно если нет опыта в работе с ремонтом бытовой техники. Во всех вышеперечисленных случаях необходима консультация опытного мастера, имеющего немалый опыт работы. Любая бытовая техника имеет приличную стоимость, поэтому обслуживание стиральных машин в Харькове стоит доверить проверенным специалистам нашего сервиса. Благодаря широкому спектру приобретенных навыков, мастера имеют превосходную специализацию в работе с различными европейскими и мировыми брендами стиральных машин: Siemens, Bosch, Aeg, Bauknecht, Indesit, Beko, Gorenje, Miele.

Что такое ремонт и его этапы

Диагностические проверки и восстановление поврежденных узлов может потребоваться в любое время. Поэтому мастера нашего сервиса всегда на связи. Мы работаем каждый день, без перерыва и выходных. У нас слаженная команда, готовая прийти на помощь в любую минуту.

Ремонтные услуги требуют профессионального подхода, навыка и знаний специфики определенной модели. Ремонт и обслуживание стиральных машин в Харькове, производится квалифицированными мастерами с 100% гарантией качества, в день подачи заявки и по доступной для клиента стоимости. Мы предлагаем:

Исключительно оригинальные запасные детали.

Выполнение ремонта любой сложности, в удобное для клиента время.

Гарантийное обслуживание.

Обработка заявки в день ее подачи.

После обработки заявки, по адресу выезжают специалисты и производят полную диагностику бытовой техники, выявляют степень неисправности. Выделяют несколько типов ремонта: минимальный, средний, капитальный.

В зависимости от степени поломки решается вопрос о месте ремонта стиральной машины. Мы предлагаем ремонт на дому или в нашей гарантийной мастерской. Выполняя обслуживание бытовой техники в Харькове, мастера используют оборудование и расходные материалы европейского качества от заводов производителей. Высокий уровень мастерства, гарантия, минимальные сроки выполнения ремонта это то, что мы предлагаем своим клиентам.

По окончании ремонта мастер оставляет гарантийный талон и квитанцию в которой обязательно указывается:

ФИО мастера.

Степень поломки стиральной машины.

Выполненные услуги.

Итоговая сумма оплаченная клиентом.

Срок гарантийного обслуживания.

Номер телефона.

Мы стремимся к положительным результатам и к комфорту наших клиентов, поэтому наше обслуживание всегда на высоте.

Стоимость ремонта

Независимо от бренда стиральной техники, итоговая цена ремонтных услуг формируется только после полной диагностики и выявления неисправности. Ознакомиться с нашими расценками на конкретную поломку и замену деталей можно на сайте сервиса в разделе ”Цены”. В прайсе указаны цены без учета на материал.

Ваша машинка перестала Вас радовать, плохо стирает или вообще отказывается работать? Срочно звоните в нашу мастерскую или оставляйте онлайн заявку на сайте сервиса. В первом и во втором способе наши консультанты всегда на связи и готовы ответить на любой вопрос касающийся стиральной бытовой техники. Мы всегда на связи и заботимся о своих клиентах. С нами выгодно и качественно.