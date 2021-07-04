Если раньше рулевое управление комплектовалось обычным червячным редуктором, то сегодня редукторное устройство может быть оборудовано либо гидравлическим, либо пневматическим, либо электрическим усилителем руля. Пневматический усилитель используется на большегрузной технике, а ГУР устанавливается как на легковые машины, так и на грузовые. Особой популярностью пользуется электрическое усиливающее устройство (ЭУР), и таким усилителем комплектуются множество моделей современных автомобилей.

Когда электроусилителю руля требуется ремонт

ЭУР является простым и надежным устройством, ремонтопригодность которого намного выше, нежели у ГУР. Наши дорожные реалии таковы, что ускоренному износу подвержены не только элементы ходовой части, но и детали рулевого управления. Реечный редуктор, оснащенный электрическим усилителем руля, может осилить пробег в 115000 км при условии, если рулевой механизм регулярно обслуживать и проводить ремонт рейки с электроусилителем. Неполадки ЭУР можно определить по следующим симптомам:

Появился посторонний звук при вращении руля вправо или влево. Заметно уменьшился радиус разворота. В одну сторону руль может вращаться легко, а в другую гораздо труднее. В рулевое колесо отдаются толчки, которые имеют место при маневрировании авто. При считывании ЭБУ при помощи лаунчера появляются профильные ошибки.

Если по каким-либо причинам электрический усилитель руля вышел из строя, быстро решить проблему можно, воспользовавшись услугами СТО «Автодоктор». Штат этого автосервиса укомплектован мастерами наивысшей категории, что положительно отражается на качестве проведения ремонтных работ любой сложности.

Особенности ремонта рулевой рейки ЭУР

Электрический усилитель руля состоит из 2 частей: механической и электрической. Механическая часть – это реечный рулевой механизм, а электрическая часть – это шаговый электродвигатель и система управления электромотором. Электрическая система также дополнена датчиком угла поворота руля, и датчиком крутящего момента на рулевом валу.

В ходе ремонта ЭУР специалисты автосервиса «Автодоктор» первым делом производят диагностику рулевого управления, которая позволяет выявить, какая часть ЭУР неисправна. Если проблемы по механической части, замене подлежат:

корпус (по необходимости);

приводная шестерня;

зубчатая рейка;

рулевой вал;

уплотнительные и защитные элементы.

Если проблемы возникли в электрической части, производится демонтаж шагового двигателя, после чего электромотор тщательно дефектуется. Если элементы электрического привода имеют критический износ, электромотор подлежит замене. Специалистами СТО «Автодоктор» также проверяются датчики электрического усилителя, и особое внимание уделяется работе ЭБУ.

Оформить заказ (записаться к мастеру) можно на сайте автосервиса «Автодоктор», воспользовавшись контактной информацией, которая находится на главной странице сайта.