Если косметический ремонт можно как-то проделать самостоятельно, то капитальный лучше вверить в руки профессионалов.
В Москве ремонт квартир совершает огромное количество организаций и просто частных лиц.
Конечно, при выборе исполнителя следует проследить его репутацию. К сожалению, в строительном бизнесе, как и в любом другом, наверное, не обошлось без мошенничества.
Лучше если работы будет производить фирма известная с довольными клиентами за спиной.
Одной из такой является компания «Идеал» более подробную информацию можно получить на сайте компании httр://www.remont-ideal-msk.ru.
От исполнителя так же зависит, будет ли у вас необходимость приобретать материалы или ремонтники возьмут эту задачу на себя.
Конечно, им выбрать подходящее будет гораздо проще. Взаимодействие с работниками так же определяете вы.
Если предполагается ремонт только части квартиры, то вы вполне сможете существовать в оставшемся пространстве, конечно, это будет не особенно удобно ни вам, ни рабочим.
Не стоит забывать, что ремонт это огромное количество пыли и грязи, причем такой, которая может вызвать осложнение респираторных заболеваний или вызвать аллергию.
Да и вообще постоянно вдыхать запах клея, краски, пыли от побелки и прочих строительных элементов не просто неприятно чревато последствиями.
Любой, особенно капитальный ремонт квартир под ключ делать предпочтительней. Так работа будет двигаться быстрее, так как будет протекать одновременно во всех помещениях, к тому же рабочие смогут лучше управлять временем своей работы, не согласовываясь с вами и закончить, следовательно, быстрее, они ведь в этом сами заинтересованы.
Время деньги знаете ли. Проверять их вы, как заказчик, можете в любое удобный момент и больших взаимодействий с тяготами ремонта не понадобиться.
Ремонт квартиры под ключ избавит вас от грязи и пыли вокруг, шума, почти постоянного присутствия чужих людей и прочих хлопот.
Цены на ремонт квартир самые разнообразные и зависят от различных вещей. Например, известность исполнителя. Конечно, можно воспользоваться услугами мастера-шабашника, это не особо дорого, даже дешево довольно таки, вот только гарантии качества от такого работника ждать не приходится.
И стоит задуматься стоит ли оно того. Строительные фирмы несут полную ответственность за выполняемую работу и в случае недочетов предоставляют компенсацию или устранение проблемы. Помимо исполнителя на цену ремонта влияет его масштабность.
Косметический ремонт, конечно, будет значительно дешевле капитального. Большое значение имеет и объем работ, квадратная площадь помещения, по-другому говоря.
В основном от количества требующих ремонта квадратов и определяется цена. И конечно инструменты, и расходный материал.
Там цены самые разные, решать вам. Так же не следует хватать товары неизвестных производителей, это позволит увеличить временной промежуток до следующего ремонта.