Жуткая история в духе знаменитого фильма «Челюсти» разыгралась у берегов Австралии. Акула вытащила в воду находившегося в лодке ребенка, чтобы сожрать его.

Десятилетний мальчик находится в больнице с травмами головы и груди после того, как акула напала на него, столкнув из лодки в воду у побережья австралийского острова Тасмания.

По данным местных спасателей, дело могло закончиться трагедией, если бы прыгнувший в воду отец мальчика не отогнал морского хищника. Ребенок отделался телесными повреждениями.

Сейчас, как сообщает CNN, мальчик находится в стабильном состоянии после инцидента, произошедшего у Стэнли на северо-западном побережье Тасмании.

Мальчишка находился на борту шестиметрового рыболовного судна в пяти километрах от берега вместе со своим отцом и двумя другими мужчинами, когда акула схватила его с лодки, рассказывают власти.

«Отец мальчика прыгнул в воду, и в этот момент акула уплыла», — добавили они. Мальчик, одетый в спасательный жилет, получил ранения на руке, на груди и голове. Судя по тому, что спасательное средство на жертва нападения оказалось изорванным акульими зубами, этот жилет и спас жизнь ребенку. И конечно, прыгнувший в воду отец.

Местная жительница, которая помогла оказать первую медицинскую помощь, когда мальчика доставили на берег, с похвалой отозвалась об отце мальчика за то, как он справился со стрессовой ситуацией: «Отец проделал потрясающую работу в сложившихся обстоятельствах, это была довольно страшная ситуация для семьи».

Предположительно на ребенка напала большая белая акула, сообщает ABC News.

Эта атака морской хищницы стала последней в ряду недавних нападений акул в Австралии. Во вторник 29-летняя Аника Крэйни подверглась нападению, когда плавала у острова Фицрой. Она снимала документальный фильм об акулах, когда на нее напали «персонажи», сейчас молодая женщина выздоравливает в больнице.

На днях был зафиксирован пятый смертельный случай нападения акулы в Австралии в этом году – во время серфинга в Новом Южном Уэльсе погиб 15-летний подросток.

Ранее в июле 36-летний мужчина в австралийском штате Квинсленд скончался после нападения акулы во время подводной охоты. А в июне акула убила 60-летнего серфера на Солт-Бич возле Кингсклиффа на дальнем северном побережье Нового Южного Уэльса.