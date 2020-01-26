Скончавшийся протоиерей Всеволод Чаплин был одним из первых в Русской православной церкви (РПЦ), кто выстраивал общение с журналистами, чиновниками, а также представителями других епархий, рассказал «Известиям» российский религиовед и социолог Роман Силантьев в воскресенье, 26 января.

«Я считаю, что самое важное и главное он сделал, когда работал под руководством святейшего патриарха Кирилла — наладил работу многих служб в Отделе внешних церковных связей», — отметил Силантьев.

По его мнению, Чаплин давно видел недостатки предстоятеля Константинопольской православной церкви Варфоломея I, которого «никто никогда другом и не считал».

Елена Сутормина, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей, напомнила, что по инициативе Чаплина проходили совместные заседания и круглые столы между православными, мусульманами, буддистами и представителями других религий.

«Он был искренним человеком, неординарным. У него было как много сторонников, так и критиков. Но равнодушными его слова и мысли никого не оставляли, вызывали споры», — рассказала о роли протоиерея Сутормина в разговоре с «Известиями».

Всеволод Чаплин умер возле храма 26 января. Причиной смерти, по предварительным данным, стала внезапная остановка сердца. При этом, по словам его помощника Евгения Жулева, ранее священнослужитель чувствовал себя хорошо.