Ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов решил покинуть пост после истечения срока полномочий в марте и не ходатайствовать о его продлении. Об этом он объявил на заседании наблюдательного совета вуза во вторник, 11 февраля.

Полномочия Филиппова по его ходатайству могли бы быть продлены до достижения 70-летнего возраста (апрель 2021 года), но он счел это нецелесообразным, отмечает пресс-служба университета. В 2020 году РУДН предстоит разработать новую программу развития до 2025 года и стратегию развития до 2030 года. Делать это должна новая команда управленцев, отметил ректор.

Ранее 11 февраля в Госдуму был внесен законопроект, повышающий предельный возраст нахождения на посту ректора до 70 лет без права продления. При этом предусмотрены исключения — например, для МГУ и СПбГУ. Сейчас предельный возраст — 65 лет, но полномочия могут продлеваться до 70-летия по представлению ученого совета.

Владимир Филиппов родился в апреле 1951 года. Выпускник РУДН (тогда — Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы), после окончания вуза преподавал в нем. Был заведующим кафедры и деканом факультета физико-математических и естественных наук. С 1993 по 1999 год был ректором вуза, покинул пост в связи с назначением министром образования России. В 2004 году, после отставки, вернулся в РУДН, в 2005 году победил на выборах ректора. С 2013 года также возглавляет Высшую аттестационную комиссию (ВАК).